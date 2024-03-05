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Gram altında yeni zirve! Uzman isim A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 05.03.2024 11:47
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Peki uzmanlar yatırımcılara ne öneriyor? Altın piyasaları nasıl seyrediyor? Yatırımcı ne yapmalı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Altın Piyasaları Uzmanı Faruk Yüksel'e sordu. Yüksel, “Yıl sonu beklentimiz 3 bin TL civarında. En güvenli liman gram altın.” ifadelerini kullandı.

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