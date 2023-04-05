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Gram altın rekor kırdı

A Haber
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Giriş: 05.04.2023 09:54
Altın fiyatları bugün ABD verileriyle birlikte sert yükseldi. Ons altın ve döviz kurundaki yükselişlerden etkilenen altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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