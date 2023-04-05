Gram altın rekor kırdı

Altın fiyatları bugün ABD verileriyle birlikte sert yükseldi. Ons altın ve döviz kurundaki yükselişlerden etkilenen altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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