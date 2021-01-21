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Fırsatçılar vazgeçmiyor! Vatandaşın cebiyle oynuyorlar

A Haber
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Giriş: 21.01.2021 10:34
Güncelleme:21.01.2021 11:04
Kar yağışını fırsat bilenler harekete geçti! Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen kar sebze meyve fırsatçılarını da açığa çıkardı. Halde kilosu 1 TL olan birçok sebzenin fiyatı market raflarındaki yerini aldığında 3 katına çıktı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.

Kar yağışını fırsat bilenler harekete geçti! Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen kar sebze meyve fırsatçılarını da açığa çıkardı. Halde kilosu 1 TL olan birçok sebzenin fiyatı market raflarındaki yerini aldığında 3 katına çıktı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.

Kar yağdı fırsatçılar harekete geçti! Sebze fiyatları 3 kat arttı KAR YAĞDI FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ! SEBZE FİYATLARI 3 KAT ARTTI

VATANDAŞIN CEBİYLE OYNUYORLAR

* Üreticideki 1 liralık ürün bize 5-6 liraya geliyor
* Üretici kaybediyor, tüketici eziliyor
* Aracılar ve son satıcı marketler kazanıyor
* Gram oyunu bitmiyor, gizli zam yapılıyor
* Markette birkaç ürüne indirim yapılmışsa bilin ki birçok üründe zam vardı
* Aynı ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılıyor
* En çok fiyat oyunu temel gıdalarda yapılıyor
* En çok üretici-tüketici farkı sebze meyvede yaşanıyor
* Neye talep olmuşsa orada sebepsiz fiyat artışı geliyor

Çarşıda fırsatçı var! Yeni zam oyunu ÇARŞIDA FIRSATÇI VAR! YENİ ZAM OYUNU
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