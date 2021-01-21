- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Fırsatçılar vazgeçmiyor! Vatandaşın cebiyle oynuyorlar
Kar yağışını fırsat bilenler harekete geçti! Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen kar sebze meyve fırsatçılarını da açığa çıkardı. Halde kilosu 1 TL olan birçok sebzenin fiyatı market raflarındaki yerini aldığında 3 katına çıktı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.
VATANDAŞIN CEBİYLE OYNUYORLAR
* Üreticideki 1 liralık ürün bize 5-6 liraya geliyor
* Üretici kaybediyor, tüketici eziliyor
* Aracılar ve son satıcı marketler kazanıyor
* Gram oyunu bitmiyor, gizli zam yapılıyor
* Markette birkaç ürüne indirim yapılmışsa bilin ki birçok üründe zam vardı
* Aynı ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılıyor
* En çok fiyat oyunu temel gıdalarda yapılıyor
* En çok üretici-tüketici farkı sebze meyvede yaşanıyor
* Neye talep olmuşsa orada sebepsiz fiyat artışı geliyor