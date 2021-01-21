Fırsatçılar vazgeçmiyor! Vatandaşın cebiyle oynuyorlar

Kar yağışını fırsat bilenler harekete geçti! Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen kar sebze meyve fırsatçılarını da açığa çıkardı. Halde kilosu 1 TL olan birçok sebzenin fiyatı market raflarındaki yerini aldığında 3 katına çıktı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.

Kar yağışını fırsat bilenler harekete geçti! Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava ve ardından gelen kar sebze meyve fırsatçılarını da açığa çıkardı. Halde kilosu 1 TL olan birçok sebzenin fiyatı market raflarındaki yerini aldığında 3 katına çıktı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirdi.

VATANDAŞIN CEBİYLE OYNUYORLAR

* Üreticideki 1 liralık ürün bize 5-6 liraya geliyor

* Üretici kaybediyor, tüketici eziliyor

* Aracılar ve son satıcı marketler kazanıyor

* Gram oyunu bitmiyor, gizli zam yapılıyor

* Markette birkaç ürüne indirim yapılmışsa bilin ki birçok üründe zam vardı

* Aynı ürün farklı marketlerde farklı fiyatlarla satılıyor

* En çok fiyat oyunu temel gıdalarda yapılıyor

* En çok üretici-tüketici farkı sebze meyvede yaşanıyor

* Neye talep olmuşsa orada sebepsiz fiyat artışı geliyor