Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 12:37
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından piyasalarda hareketlilik sürüyor. Peki piyasaların seyri ne yönde? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan para piyasaları uzmanı İslam Memiş anlattı.
