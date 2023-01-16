EYT'yi az farkla kaçıranlar! Prim ve çalışma yılı şartını yerine getirmeyeni kapsayacak mı?

Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında emekliliği kıl payı kaçıranlar için emekli aylığına hak kazanmak için birçok seçenek bulunuyor. Yasa teklifi, prim gün sayısı, çalışma yılı koşullarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak. Bu koşulları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olunabilecek. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Ahmet Kurtulmuş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN