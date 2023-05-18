EYT’liye hızlı maaş

*EYT'de başvuru sayısı 1.8 milyon oldu. 1.2 milyon EYT'liye maaş bağlandı. Toplam sayı 4.8 milyona ulaşacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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