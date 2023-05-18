18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT'liye hızlı maaş

EYT'liye hızlı maaş

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2023 10:15
*EYT'de başvuru sayısı 1.8 milyon oldu. 1.2 milyon EYT'liye maaş bağlandı. Toplam sayı 4.8 milyona ulaşacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek?
Fahiş kira sorunu nasıl çözülecek?
EYT’liye hızlı maaş
EYT'liye hızlı maaş
İlk çeyrekte işsizlik tek hanede
İlk çeyrekte işsizlik tek hanede
Piyasaları kimler karıştırmak istiyor?
Piyasaları kimler karıştırmak istiyor?
Başkan Erdoğan’dan 7’li koalisyona sert sözler
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert sözler
Artışla hangi memur ne kadar alacak?
Artışla hangi memur ne kadar alacak?
Kamu personeline tazminat ve ek mesai ücreti
Kamu personeline tazminat ve ek mesai ücreti
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor!
Afetlere dirençli şehirler yükseliyor!
Asgari ücret için A Haber’de flaş tahmin
Asgari ücret için A Haber’de flaş tahmin
Bir havalimanından daha fazlası…
Bir havalimanından daha fazlası…
Bu akşamı işaret etti: Bir MÜJDE daha bekliyorum
Bu akşamı işaret etti: Bir MÜJDE daha bekliyorum
Milyonların cebinde artış olacak!
Milyonların cebinde artış olacak!
Daha Fazla Video Göster