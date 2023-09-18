EYT'liler de dahil işten ayrılan, çıkarılan herkes ihbar tazminatı alabilir mi?

İhbar tazminatı hem çalışan hem de işverenin güvencesi olup, EYT kapsamında emekliliğe hak kazananların ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor. Emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almadan çalışmaya devam edenler ilerleyen dönemde ister işi bıraksın isterse işine son verilsin kıdem tazminatını alabilir. İhbar tazminatına hak kazanma koşulları neler ve nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı arasındaki fark ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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