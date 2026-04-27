ANALİZ| Trump'ı kim neden öldürmek istiyor? Washington'da o gece ne oldu?

Washington'da gücün, diplomasinin ve küresel kararların merkezinde yankılanan silah sesleri, dünya siyasetinin fay hatlarını bir kez daha yerinden oynattı. ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik düzenlenen dehşet verici suikast girişimi, akıllara tek bir soruyu getirdi: Bu bir güvenlik zafiyeti mi, yoksa küresel güç dengelerini yeniden dizayn etmek isteyen karanlık odakların bir operasyonu mu? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, "Namlunun Ucundaki ABD"nin perde arkasını ve Washington'un karanlık dehlizlerindeki büyük oyunu kaleme aldı.