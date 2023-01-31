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EYT’de merak edilenler! Vatandaş sordu Faruk Erdem cevapladı
EMEKLİLİK VE ÇALIŞMA DEVAMI
Emekli olunduğunda yapılan sözleşmede çalışmayacağına dair madde varsa zaten çalışamaz. Ama işveren onun dışında çalıştırabilir. Çalışmaya devam edebilirsiniz. Burada kaybınız olmaz, prim günü ödenmeye devam eder. Ama 6 ay bekleme ya da farklı durum tercih edilirse orada 2 maaş alma imkanı kaçırılabilir.
YURT DIŞI-SATJ VE ÇIRAKLIK
Yurt dışındaki çıraklık ve staj sayılmıyor. Onlar borçlanamıyor. Yurt dışında çalıştığınız oradaki sigorta sistemine uygun çalıştığınız dönemleri ancak borçlanabilirsiniz. Yani yurt dışındaki staj ve çıraklık sayılmıyor. Burada 2 istisna var. Avukatların 1 yıllık staj süresi borçlanabiliyor bir de doktorların yurt dışında veya yurt içinde yaptığı ihtisaslar dönemi borçlanabiliyorlar. Oralarda da sigortaların yatırılma şartı var.
GURBETÇİLER NASIL EYT'Lİ OLUR?
2 türlü bu durum gerçekleşebiliyor. Gurbetçi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş sonra yurt dışına gitmiştir primi eksik kalmıştır, yurt dışındaki günleri borçlanarak prime ekler ve EYT'den emekli olur. Diğeri gurbetçi 8 Eylül 99'dan önce yurt dışına gitmiştir, çalışıp gelmiştir. Sonra dönüp Türkiye'de sigortalı olmuştur. Yurt dışında çalıştığı dönemi gösterir ve başlangıç tarihini öne çeker ve EYT'den emekli olur. Yurt dışı borçlanmalar Bağ-Kur onu unutmayalım.