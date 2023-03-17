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Ev sahipleri dikkat! Kira gelirinde beyanname zamanı

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 09:57
Kira dahil yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart'ta sona erecek. Geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Oturulan konut için ödenen kira bedeli gider olarak indirilebiliyor. Detayları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

*Kimler beyanname verecek?

*Beyanname nasıl hazırlanacak?

*Hangi giderler düşürülecek?

*Beyanname verilmez ise ne olacak?

İSTİSNA NASIL UYGULANACAKT?

*İstisna 2023 yılında 9500 TL

*Yıllık geliri 250 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanamıyor

GÖTÜRÜ YÖNTEMİ ÖRNEK HESAP

2022 yılı kira geliri: 24.000 TL

İstisna tutarı: 9.500 TL

Kalan gelir tutarı: 14.500 TL

Yüzde 15 götürü gider: 2.175 TL

Vergiye tabi gelir: 12.325 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15): 1.848,75 TL

Damga vergisi: 294,90 TL

Ödenecek toplam vergi: 2.143,65 TL

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ ÖRNEK HESAP

2022 yılı kira geliri: 24.000 TL

İstisna tutarı: 9.500 TL

Kalan gelir tutarı: 14.500 TL

Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL

İndirilebilecek gider: 4.531,25 TL

Vergiye tabi kazanç: 9.968,75 TL

Hesaplanan gelir vergisi (% 15): 1.495,31 TL

Damga vergisi: 294,90 TL

Ödenecek toplam vergi: 1.790,21 TL

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