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Ev sahipleri dikkat! Kira gelirinde beyanname zamanı
*Kimler beyanname verecek?
*Beyanname nasıl hazırlanacak?
*Hangi giderler düşürülecek?
*Beyanname verilmez ise ne olacak?
İSTİSNA NASIL UYGULANACAKT?
*İstisna 2023 yılında 9500 TL
*Yıllık geliri 250 bin lirayı aşanlar istisnadan yararlanamıyor
GÖTÜRÜ YÖNTEMİ ÖRNEK HESAP
2022 yılı kira geliri: 24.000 TL
İstisna tutarı: 9.500 TL
Kalan gelir tutarı: 14.500 TL
Yüzde 15 götürü gider: 2.175 TL
Vergiye tabi gelir: 12.325 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15): 1.848,75 TL
Damga vergisi: 294,90 TL
Ödenecek toplam vergi: 2.143,65 TL
GERÇEK GİDER YÖNTEMİ ÖRNEK HESAP
2022 yılı kira geliri: 24.000 TL
İstisna tutarı: 9.500 TL
Kalan gelir tutarı: 14.500 TL
Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL
İndirilebilecek gider: 4.531,25 TL
Vergiye tabi kazanç: 9.968,75 TL
Hesaplanan gelir vergisi (% 15): 1.495,31 TL
Damga vergisi: 294,90 TL
Ödenecek toplam vergi: 1.790,21 TL