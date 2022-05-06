06 Mayıs 2022, Cuma
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Ev sahibi ile kiracı arasında tahliye tartışma! Kiracı ve ev sahiplerinin hakları neler?
Son günlerde yüklesen kiralar iki taraf arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. Peki kiracı ve mülk sahibi nasıl bir yol izleyebilir? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan değerlendirdi.