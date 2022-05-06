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Ev sahibi ile kiracı arasında tahliye tartışma! Kiracı ve ev sahiplerinin hakları neler?

A Haber
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Giriş: 06.05.2022 15:32
Son günlerde yüklesen kiralar iki taraf arasında anlaşmazlıklara yol açıyor. Peki kiracı ve mülk sahibi nasıl bir yol izleyebilir? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan değerlendirdi.
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