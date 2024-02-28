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Et fiyatları düşer mi? Ramazan öncesi et fiyatına yakın takip

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 09:43
Rekabet Kurumu, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et sektörünü yakın takibe aldı. Suni fiyat artışlarına müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen kurum başkanı Birol Küle, et üreticilerini ağır yaptırımlar konusunda uyardı.
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