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Esnafta Mart sevinci! Adım adım normalleşme
Son dakika haberi... Normalleşme nasıl olacak? Şartlar neler olacak? Esnaf ne istiyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
ADIM ADIM NORMALLEŞME
- VAKA SAYISI YÜZ BİNDE 10'UN ALTINDA OLAN YERLERDE KISITLAR KALDIRILACAK
- RESTORAN VE KAFELERDE GİRİŞTE HES KODU SORULACAK
- MÜŞTERİLER EN FAZLA 45 DAKİKA OTURABİLECEK
- İÇ MEKANDA YÜZDE 30 DOLULUK KABUL EDİLECEK.
- 10 MASALI BİR MEKANDA 3 MASA DOLU OLACAK
- DIŞ MEKANDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50 OLACAK
RAKAMLARLA YEME İÇME SEKTÖRÜ
- DOĞRUDAN ÇALIŞAN SAYISI 2 MİLYON KİŞİ
- 2019 YILI TOPLAM CİRO 135 MİLYAR TL
- ÇALIŞANLAR İÇİN ÖDENEN PRİM 56 MİLYAR TL
- SEKTÖRÜN YILLIK ÖDEDİĞİ KDV 14 MİLYAR TL
- KAMUYA DOĞRUDAN KATKI 70 MİLYAR TL
- SEKTÖRDE ORTALAMA MAAŞ 3.350 TL
ESNAF NE İSTİYOR
- ESNAFA 'AYAĞA KALKIŞ' KREDİSİ VERİLMELİ
- BU KREDİ SIFIR FAİZLİ VE 6 AY ÖDEMESİZ OLMALI
- ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ VE İNTERNET KULLANIMINDAN 6 AY VERGİ ALINMAMALI
- BANKALAR KREDİ BORÇLARINI FAİZSİZ OLARAK 2022 YILINA ÖTELEMELİ