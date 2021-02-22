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Videolar Ekonomi Videoları Esnafta Mart sevinci! Adım adım normalleşme

Esnafta Mart sevinci! Adım adım normalleşme

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 10:35
Güncelleme:22.02.2021 11:18
Son dakika haberi... Normalleşme nasıl olacak? Şartlar neler olacak? Esnaf ne istiyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Normalleşme nasıl olacak? Şartlar neler olacak? Esnaf ne istiyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

ADIM ADIM NORMALLEŞME

- VAKA SAYISI YÜZ BİNDE 10'UN ALTINDA OLAN YERLERDE KISITLAR KALDIRILACAK
- RESTORAN VE KAFELERDE GİRİŞTE HES KODU SORULACAK
- MÜŞTERİLER EN FAZLA 45 DAKİKA OTURABİLECEK
- İÇ MEKANDA YÜZDE 30 DOLULUK KABUL EDİLECEK.
- 10 MASALI BİR MEKANDA 3 MASA DOLU OLACAK
- DIŞ MEKANDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50 OLACAK



RAKAMLARLA YEME İÇME SEKTÖRÜ

- DOĞRUDAN ÇALIŞAN SAYISI 2 MİLYON KİŞİ
- 2019 YILI TOPLAM CİRO 135 MİLYAR TL
- ÇALIŞANLAR İÇİN ÖDENEN PRİM 56 MİLYAR TL
- SEKTÖRÜN YILLIK ÖDEDİĞİ KDV 14 MİLYAR TL
- KAMUYA DOĞRUDAN KATKI 70 MİLYAR TL
- SEKTÖRDE ORTALAMA MAAŞ 3.350 TL



ESNAF NE İSTİYOR

- ESNAFA 'AYAĞA KALKIŞ' KREDİSİ VERİLMELİ
- BU KREDİ SIFIR FAİZLİ VE 6 AY ÖDEMESİZ OLMALI
- ELEKTRİK, SU, DOĞAL GAZ VE İNTERNET KULLANIMINDAN 6 AY VERGİ ALINMAMALI
- BANKALAR KREDİ BORÇLARINI FAİZSİZ OLARAK 2022 YILINA ÖTELEMELİ

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