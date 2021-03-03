EPDK'dan dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıta gizli zam yapan firmalara inceleme

Son dakika haberine göre... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberine göre... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.