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EPDK'dan dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıta gizli zam yapan firmalara inceleme

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 10:14
Güncelleme:03.03.2021 10:30
Son dakika haberine göre... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberine göre... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde gizli zam yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber'de konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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