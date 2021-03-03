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Son dakika: Akaryakıtta haksız fiyat artışına müdahale
Son dakika haberine göre... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mutar Sekban aktardı.
Son dakika haberine göre... Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, dövizde düşüşe rağmen akaryakıt ürünlerinde artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı. Detayları A Haber muhabiri Mutar Sekban aktardı.