Enflasyon tahmini açıklandı hesaplar değişti! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emeklinin Ocak zammının ipucu şimdiden geldi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Enflasyon tahmini açıklandı hesaplar değişti, peki kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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