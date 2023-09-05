05 Eylül 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak?
6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 7. dönem kamu toplu sözleşmesinde detaylar belli oldu. Memurlar, çocuk yardımından, hac iznine, 3600 ek göstergeden ücretsiz toplu taşıma kartına kadar birçok yeni kazanım elde edecek. En düşük memur maaşının ise 1 Ocak 2024 itibariyle 32 bin lira olaması bekleniyor.