Enflasyon maaşlara nasıl yansıyacak?

6,5 milyon memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 7. dönem kamu toplu sözleşmesinde detaylar belli oldu. Memurlar, çocuk yardımından, hac iznine, 3600 ek göstergeden ücretsiz toplu taşıma kartına kadar birçok yeni kazanım elde edecek. En düşük memur maaşının ise 1 Ocak 2024 itibariyle 32 bin lira olaması bekleniyor.

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