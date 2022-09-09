09 Eylül 2022, Cuma
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Emlakçıların kira oyunu! Kiralık ev fiyatlarını nasıl yükseltiyorlar?
Kira fiyatlarının yükselişi dur durak bilmiyor. Peki bu fiyatları kimler belirliyor? Ev sahipleri ve emlakçıların fiyatların artışındaki rolünü araştırmak için ekibimiz bir araştırma yaptı. Kiralamak istedikleri evi 3 bin 500 lira olarak belirledi. Emlakçılardan da fikir aldı. Bakın nasıl öneriler geldi...