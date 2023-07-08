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Emeklilere yüzde 25 zam! TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2023 12:17
Güncelleme:08.07.2023 12:18
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. İşte detaylar...
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