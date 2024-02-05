Emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam farkı ödeme tarihi belli oldu. Peki maaş farkları ne zaman ödenecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen detayları anlattı.

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