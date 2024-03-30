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Emekli promosyonu 17.500 TL’yi buldu! Özel bankalardan promosyon zammı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 09:46
Güncelleme:30.03.2024 09:46
Kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon tutarları 8-12 bin lira aralığına çıkarılmıştı. Özel bankaların nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyordu. O adım geldi. Zamlı promosyon rakamları açıklandı. Emeklilere verilen promosyon 17 bin lirayı buldu.
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Emekli promosyonu 17.500 TL’yi buldu! Özel bankalardan promosyon zammı
Emekli promosyonu 17.500 TL’yi buldu! Özel bankalardan promosyon zammı
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