Emekli promosyonu 17.500 TL’yi buldu! Özel bankalardan promosyon zammı

Kamu bankalarının emeklilere ödediği promosyon tutarları 8-12 bin lira aralığına çıkarılmıştı. Özel bankaların nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyordu. O adım geldi. Zamlı promosyon rakamları açıklandı. Emeklilere verilen promosyon 17 bin lirayı buldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN