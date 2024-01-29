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Emekli maaşı nasıl artırılır? Faruk Erdem A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 09:50
Milyonlarca çalışan emeklilik döneminde rahat ve huzurlu bir hayat geçirmenin hayalini kuruyor. Bu noktada yüksek emekli aylığı almak en önemli madde olarak ön plana çıkıyor. Emekli aylığı ise çalışma süresi, prime esas kazanç, yıl içindeki zamlar, enflasyonla beraber dilekçe tarihi gibi detaylara göre şekilleniyor. Peki yüksek emekli maaşı almanın formülü nedir? Emekli aylığı nasıl yükseltilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de yanıtladı.
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