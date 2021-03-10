Dolandırıcıların yeni hedefi kripto para! Nelere dikkat edilmeli?

Yatırımcıların bu aralar yeni gözdesi kripto paralar. Kripto para kulananların sayısı her geçen gün artıyor. Artışın olması ile birlikte bu durumu fırsat bilen dolancılarda yine iş başına geçti. Farklı yöntemlerle vatandaşları bakın nasıl dolandırıyorlar.

Yatırımcıların bu aralar yeni gözdesi kripto paralar. Kripto para kulananların sayısı her geçen gün artıyor. Artışın olması ile birlikte bu durumu fırsat bilen dolancılarda yine iş başına geçti. Farklı yöntemlerle vatandaşları bakın nasıl dolandırıyorlar.