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Deprem bölgesinde kamu borçları ertelendi

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 15:55
Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı. Kamuya ödenecek borçlar ertelendi. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
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