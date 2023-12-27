Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş ASGARİ ÜCRET açıklaması

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonların gözünü çevirdiği asgari ücret belli oluyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş’te, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız." dedi.

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