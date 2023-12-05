Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye! Meclis'e ne zaman geliyor?

Çalışan emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin TL ikramiyenin de içinde olduğu torba yasa Meclis gündemine ne zaman gelecek? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.

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