Çalışan anneye Bin 300 TL bakıcı desteği! Bakıcı desteğine başvurular nasıl yapılacak? Bakıcı desteği başvuru şartları neler?

Annelere bakıcı desteği başlıyor. SGK, AB'nin de desteği ile çalışan annelere bakıcı desteği sunacak. Destekten yararlanmak için başvurular ise yarın başlıyor. Pilot uygulama İstanbul, İzmir ve Ankara'da uygulanmaya başlanacak. Annelere, bakıcı desteği olarak 1300 Türk Lirası ödeme yapılacak. Peki, bakıcı desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Bakıcı desteği başvuru şartları neler? Ailelere bakıcı desteğinden kimler nasıl yararlanacak? Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Muhiddin Şahin, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Şahin, binlerce anneyi ilgilendiren kritik habere ilişkin ayrıntıları açıkladı.