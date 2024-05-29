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Bu lisede hem üretim hem eğitim yapılıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 13:05
Bayburt'ta lise öğrencileri ilk önce seraya ıspanak ektiler daha sonra ektikleri ıspanağın hasadını yaptılar. Düzenli olarak serada ektikleri ürünlerin bakımını yapan öğrenciler, topladıkları organik ıspanakları bir güzel öğle yemeğinde yediler.
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