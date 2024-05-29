29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Bu lisede hem üretim hem eğitim yapılıyor
Bayburt'ta lise öğrencileri ilk önce seraya ıspanak ektiler daha sonra ektikleri ıspanağın hasadını yaptılar. Düzenli olarak serada ektikleri ürünlerin bakımını yapan öğrenciler, topladıkları organik ıspanakları bir güzel öğle yemeğinde yediler.