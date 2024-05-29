Bu lisede hem üretim hem eğitim yapılıyor

Bayburt'ta lise öğrencileri ilk önce seraya ıspanak ektiler daha sonra ektikleri ıspanağın hasadını yaptılar. Düzenli olarak serada ektikleri ürünlerin bakımını yapan öğrenciler, topladıkları organik ıspanakları bir güzel öğle yemeğinde yediler.