Borsa ralliye kalktı, dolar ve altın çakıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 12:03
Güncelleme:24.10.2025 12:06
Kkritik kararın ardından piyasalarda adeta deprem etkisi yaşandı. Kararın açıklanmasıyla birlikte Borsa İstanbul %5'lik rekor bir yükselişle ralliye kalkarken, dolar ve altın sert bir düşüşe geçti. Peki bu hareketlilik ne anlama geliyor ve devam edecek mi? Ekonomist Mustafa Aşkın, piyasalardaki bu pozitif havanın temel nedeninin, gündemi uzun süredir meşgul eden hukuki belirsizliğin ortadan kalkması olduğunu belirtti. Aşkın, uzun süredir ekonomi dışı riskler nedeniyle baskılanan borsanın, bu kararla birlikte rahat bir nefes aldığını ve gerçek potansiyeline doğru hareket etmeye başladığını söyledi.
