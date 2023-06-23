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Borç yapılandırma başvurusu son gün ne zaman? Yapılandırma hangi kalemleri kapsayacak?

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 15:39
Güncelleme:23.06.2023 15:44
Borç yapılandırma kanununda son başvuru tarihi uzatıldı. Peki son gün zaman? Yapılandırma hangi kalemleri kapsayacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç’in konuğu olan mali müşavir Murat Bal anlattı.
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Borç yapılandırmada son gün ne zaman?
Borç yapılandırmada son gün ne zaman?
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