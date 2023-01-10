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Bor karbür tesisi neden önemli?

A Haber
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Giriş: 10.01.2023 16:00
Son dakika haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yıllık 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisi açılacak. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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Bor karbür tesisi neden önemli?
Bor karbür tesisi neden önemli?
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