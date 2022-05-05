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BES katılımcısı konut sahibi olacak! BES’te fon büyüklüğü 285 milyar TL’ye çıktı

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Giriş: 05.05.2022 08:33
Bireysel Emeklilik Sistemi, konut alımını kolaylaştıracak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, tasarrufların değerlendirilmesi için konut BES uygulamasının devreye alınacağını duyurdu. Devreye alınacak yeni sistemde, yurt dışında yerleşik kişilerin de dahil edileceğini bildiren Benli, "Yuvam BES uygulamasına ilişkin mevzuat değişiklikleri planlanıyor." dedi.
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