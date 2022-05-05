05 Mayıs 2022, Perşembe
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BES katılımcısı konut sahibi olacak! BES’te fon büyüklüğü 285 milyar TL’ye çıktı
Bireysel Emeklilik Sistemi, konut alımını kolaylaştıracak. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, tasarrufların değerlendirilmesi için konut BES uygulamasının devreye alınacağını duyurdu. Devreye alınacak yeni sistemde, yurt dışında yerleşik kişilerin de dahil edileceğini bildiren Benli, "Yuvam BES uygulamasına ilişkin mevzuat değişiklikleri planlanıyor." dedi.