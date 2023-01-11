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Benzine 65 kuruş indirim yapıldı! İndirim sonrası akaryakıt fiyatları ne oldu?

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 08:51
Akaryakıttaki fiyat dalgalanmaları sürüyor. Son olarak benzine bir indirim yapıldı. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek akaryakıt fiyatlarındaki son durumu aktardı.
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İndirim sonrası akaryakıt fiyatları
İndirim sonrası akaryakıt fiyatları
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Benzine 65 kuruş indirim
Benzine 65 kuruş indirim
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