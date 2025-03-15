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Bayrama 2 hafta kala gözler ikramiyede! Ödemeler tahsis numarasına göre

Bayrama 2 hafta kala gözler ikramiyede! Ödemeler tahsis numarasına göre

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 11:54
Emekli bayram ikramiyesi zammına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı anlattı.
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Bayrama 2 hafta kala gözler ikramiyede! Ödemeler tahsis numarasına göre
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