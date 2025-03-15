Bayrama 2 hafta kala gözler ikramiyede! Ödemeler tahsis numarasına göre

Emekli bayram ikramiyesi zammına ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı anlattı.

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