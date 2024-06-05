05 Haziran 2024, Çarşamba
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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Kimler bayram ikramiyesi alacak? Dul ve yetim maaşı alanlar, şehit yakınları, gaziler ne kadar alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.