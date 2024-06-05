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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 13:17
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı.  Kimler bayram ikramiyesi alacak? Dul ve yetim maaşı alanlar, şehit yakınları, gaziler ne kadar alacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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