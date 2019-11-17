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17.11.2019

Bakanlık duyurdu 26 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi | Yeterlilik belgesi nasıl alınır? |Video

26 mesleğe daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

26 meslek ile birlikte bugüne kadar belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 143'e yükseltildi.

Açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacağını duyurdu.

Taşlama tezgah işçisi, iplik operatörü, tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı, deri işlenti operatörü ve liman forklift operatörü mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler arasında...

Bu sınava girip belge almak isteyenler hiçbir ücret ödemiyor. Masraflar devlet tarafından karşılanıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, binlerce işçiyi ilgilendiren haberi kamuoyuna açıkladı. Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu belgesine değinen Bakan Selçuk, 26 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin önemine değinen Bakan Selçuk, 2015 yılından itibaren uygulanan belge zorunluluğu ile iş kazalarının azaldığını ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve belgeli işgücünün çalışma hayatına kazandırıldığını ifade etti.

HANGİ MESLEKLERE BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ?

26 meslek ile birlikte bugüne kadar belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e yükseltildiğini belirten Bakan Selçuk, "Aralarında Taşlama Tezgah İşçisi, Haddeci, İplik Operatörü, Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı, Deri İşlenti Operatörü, Liman Forklift Operatörü, Yüksek Gerilim Montaj ve Teçhizat Test Elamanının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline tebliğ yayın tarihinden bir yıl sonra para cezası uygulanacaktır. Bu bakımdan işverenlerimizin ve işçilerimizin bu konuda duyarlı olması gereklidir" açıklamasını yaptı.

"SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ DEVLET TARAFINDAN ÖDENİYOR"

Bakan Selçuk, mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin de hükümet tarafından karşılandığını belirterek "Bu teşvik ile birlikte çalışan ve işverenlerimize ilave mali yük getirmeden çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçme, değerlendirme ve belgelendirmesi olanağı sağlıyoruz. Bu çerçevede 718.668'i zorunluluk kapsamındaki mesleklerde olmak üzere toplamda 792.695 adet MYK mesleki yeterlilik belgesi verdik" dedi.

Mesleki Yeterlilik belgesi zorunluluğunda tebliğ yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra belgesiz kişiler çalıştırılamamaktadır. Buna göre, tebliğlerde yer alan mesleklerde çalışan kişilerin MYK mesleki yeterlilik belgesi, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik eğitim programlarından (meslek lisesi) ilgili alan ve dallardan alınmış diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Bu üç belge dışında yer alan belgeler belge zorunluluğu kapsamında çalışma şartını karşılamamaktadır.

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