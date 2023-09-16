Bakan Şimşek'ten 'enflasyonla mücadelede kararlıyız' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Maliye politikası ve para politikası ahenkli bir şekilde gidecek. Çünkü enflasyonla mücadele sadece para politikası üzerinden yürütülebilecek mücadele değil. (Bu yıl) Yaklaşık 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğiz. Türkiye, 2026'da Dünya Bankası'nın tanımıyla gelişmiş ülkeler kategorisine girmiş olacak." dedi. Bakan Şimşek, devamında fiyat istikrarına yönelik dezenflasyon programıyla yeni bir hikaye oluşturacaklarını belirterek, "Biz şimdi reformlarla, fiyat istikrarına yönelik dezenflasyon programıyla biz yeni bir hikaye oluşturacağız. Yeni bir hikaye yazacağız. Dolayısıyla dünyadaki bu gerginliklere rağmen inşallah fırsatlarla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.