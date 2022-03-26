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Avrupa’da akaryakıt krizi | Rusya’ya yaptırımlar ters mi tepti? Avrupa’da 40 günlük motorin kaldı

A Haber
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Giriş: 26.03.2022 10:40
Rus gazına bağımlılığı azaltmak için çalışan Avrupa çeşitli girişimlerde bulunsa da henüz sonuca ulaşılamadı. Ancak tedarik zinciri savaşla birlikte zarar gördü. İthalatı azaltan Avrupa'nın 40 günlük motorin stoğu kaldı. Avrupa'nın içine düştüğü akaryakıt krizindeki son durumu Almanya'dan Sabah gazetesi muhabiri Fatih Yılmaz A Haber canlı yayınında anlattı. Fatih Yılmaz, Avrupa’nın tarihinin en büyük kriziyle boğuştuğuna dikkat çekti.
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