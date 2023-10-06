Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Enflasyon verileri asgari ücret için de kritik önemde

Memur ve emeklilerin zam oranı için önemli olan enflasyon verileri ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinde de kritik önemde. Peki ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI

NET ASGARİ ÜCRET: 11.402 TL

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE (37.76): 15. 707 TL

2024 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE (33): 15.165 TL

MEMUR MAAŞ ARTIŞINA GÖRE (49.46): 17.042 TL