06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Enflasyon verileri asgari ücret için de kritik önemde

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Enflasyon verileri asgari ücret için de kritik önemde

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2023 11:01
Memur ve emeklilerin zam oranı için önemli olan enflasyon verileri ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücretin belirlenmesinde de kritik önemde. Peki ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON AYARI

NET ASGARİ ÜCRET: 11.402 TL

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE (37.76): 15. 707 TL

2024 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE (33): 15.165 TL

MEMUR MAAŞ ARTIŞINA GÖRE (49.46): 17.042 TL

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Memur maaş artışı ne kadar olacak?
Memur maaş artışı ne kadar olacak?
Meclis’in gündemi ekonomi torbası!
Meclis'in gündemi ekonomi torbası!
Türkiye üretimde lider
Türkiye üretimde lider
Akaryakıtta tabela değişiyor!
Akaryakıtta tabela değişiyor!
Ekonomi yönetiminde yatırım çıkarması!
Ekonomi yönetiminde yatırım çıkarması!
Emekliler İstanbul’u terk ediyor!
Emekliler İstanbul’u terk ediyor!
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
6-7 milyarlık halka arzlar geliyor
128 milyar dolar algısı çöktü! Net yanıt...
128 milyar dolar algısı çöktü! Net yanıt...
Milyonlar beklemede! Zam takvimi netleşti
Milyonlar beklemede! Zam takvimi netleşti
SSK- Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
SSK- Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
Milyonlara yeni maaş hesabı
Milyonlara yeni maaş hesabı
Daha Fazla Video Göster