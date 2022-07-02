Asgari ücret neleri değiştirecek? İşsizlik maaşı yükseldi mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonların merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı belli oldu. Açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, yeni rakamın 5 bin 500 liraya çıkarıldığını söyledi. Erdoğan, asıl düzenlemenin yılbaşında yapılacağının müjdesini de verdi. Peki asgari ücret değişimi neleri etkileyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Asgari ücret, işsizlik maaşından bireysel emeklilikte devlet katkısına kadar pek çok şeyi etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte en yüksek işsizlik maaşı 3 bin 973 liradan 5 bin 137 liraya çıktı. Yıllık 15 bin 12 lira olan BES'te devlet desteği limiti de 19 bin 413 liraya yükselecek.

Emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe çevrilmişti. Beklenen haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başladı.

Vatandaşları yakından ilgilendiren gelişmeleri Faruk Erdem şöyle değerlendirdi:

"Asgari ücrete ara zam bir ihtiyaçtan doğdu. 2016 yılına kadar yılda 2 defa belirleniyordu. Yılbaşında alınan kararla yılın 2. altı ayında miktar belirtiliyordu. Şu anda olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden yeni çıktık ve bu tam olarak bitmiş öte yandan bir savaş durumu söz konusu bununla beraber enerji krizi yaşanıyor.

Enflasyonist ortam bütün dünya şu anda var. Asgari ücret bir güncelleme ihtiyacı oldu. Burada asgari ücrete yapılan yüzde 30 zam önemli bir oran. Hem 6 aylık enflasyon düşünülmüş hem de yıllık enflasyona tamamlama düşünülmüş. Asgari ücretteki kümülatif artışı bakıldığı zaman yüzde 95'li bir artış söz konusu.

Bizim tahminlerimizde 5 bin 500 ila 5 bin 700 lira civarındaydı. Burada vergi alınmayan asgari ücretin devam ediyor olması çok önemli. Burada 676 liralık bir avantaj vardı iş verene bu avantajda 845 'TL'ye kadar çıktı. Bunun dışında her asgari ücretli için 100 liralık bir destek var. Burada hem hükümet hem de iş veren taşın altına elini koymuş durumda.

Asgari ücret bir gösterge rakamıdır. Birçok ödemenin ödeneğin borçlanmanın göstergesidir. Burada asgari ücretin brütünün 6 bin 471 liraya çıkmış olması demek birçok ödemeyi değiştiriyor. İşsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor en düşüğü en yükseği de yüzde 80'den fazla olamıyor.

Şu anda işsizlik maaşı alanların maaşı yarından sonra 5 bin liraya çıkmayacak. Böyle bir beklenti var ama bundan sonra işsiz kalanlar yeni asgari ücretten hesaplanacak. Bunun yanında sosyal ödemelerin gelir kriteri var. Burada eve giren gelir asgari ücrete göre belirlendiği için bu kriterler yükselmiş oldu. Dolayısıyla daha çok insan sosyal ödemelerden faydalanacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, bakım ücreti gibi bunlar da değişecek.

Özel sektörde ise asgari ücret arttığı için çalışanlar 1 Ağustos'ta 5 bin 500 liradan aşağı maaş almayacak. Kademli olarak aynı şirkette çalışan bütün çalışanların da yukarı doğru çıkacağını düşünüyorum. Üretenler kendilerini zam yaparak korudu, burada sabit gelirlinin korunması lazım. Özel sektörün kazancını çalışan ile paylaşması lazım."