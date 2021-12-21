21 Aralık 2021, Salı
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Asgari ücret dolar karşılığı ne kadar doğru? Asgari ücret dolar bazında hesaplamak ne kadar doğru? Asgari ücret dolar endeksi doğru mu?
Asgari ücret dolar karşılığı ne kadar doğru? Asgari ücret dolar bazında hesaplamak ne kadar doğru? Asgari ücret dolar endeksi doğru mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücret dolar karşılaştırmasının neden yanlış olduğunu canlı yayında aktardı.