Asgari ücret 22 yılda 61 kat arttı! Son zamla asgari ücret 11 bin 402 TL oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi asgari ücretle ilgili iyileştirmenin mesajını vermişti. 28 Mayıs’tan sonra göreve başlayan Başkan Erdoğan, talimatı verdi ve asgari ücret için görüşmeler başladı. 3 toplantının ardından yeni Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücretin yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Devlet desteği ise 400 TL’den 500 TL’ye çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan çalışma ekonomisti Tarkan Zengin, Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin pazarı ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem değerlendirdi.

Emin Pazarcı: Asgari ücrete yapılan zam genel anlamda olumlu. Son dönemde vatandaşlar enflasyona ezdirilmiyorlar. Olumlu bir takım adımlar atılıyor. Emekli maaşları ile ilgili sorunlar var. Bu noktada halkın beklentileri oluyor. Yetkililerle konuştuğumuzda bunun da çözüleceği mesajı verildi. Bunun içinde gereken yapılmalı. Genel olarak olumlu bir tablo var. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa verdiği sözler yerine getiriliyor.

Kurtuluş Tayiz: Seçim sonrası 'bu hükümet verdiği sözleri yerine getiremez' yönünde yapılan spekülasyonları boşa çıkaran bir adım oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün de üzerinde bir zamla sözü yerine getirildi. Bütün uzmanlardan dinlediğim psikolojik sınırı 10 bin TL üzeriydi. 11 bin 402 TL olması desteklerin devam etmesi burada 3'lü bir mutabakat olması gösteriyor ki taraflarda bu durumdan memnun.

Faruk Erdem: Asgari ücret net 11 bin 402 TL brüt 13 bin 414 TL oldu. Askerlik, doğum borçlanması gibi durumlarda vatandaşlar 1 Temmuz'dan sonra başvururlarsa aylık yaklaşık olarak bin 90 lira fazla ödeme yapmış olacak. Borçlanma için aylık 3 bin 202 lira olan ödeme 4 bin 292 lira çıktı. Askerlik borçlanmasında 19 bin 619 lira bir fark oluştu. Doğum borçlanmasında ise 26 bin liralık bir fark ortaya çıktı. Bu nedenle borçlanma yapacak vatandaşların haziran ayında başvurması önemli.

Tarkan Zengin: Asgari ücrette beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Burada temel faktörün ben Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu düşünüyorum. Dün Ergün Atalay ile yapılan görüşmenin bugün etkisi olduğunu düşünüyorum. 2 senede asgari ücrete yapılan zam oranları hep beklentinin üzerinde oldu, bunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi var. Çünkü enflasyonist ortamda vatandaşı korumak için adımlar atılıyor.



