02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı; 450 ton bal üretimi bekleniyor

Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı; 450 ton bal üretimi bekleniyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 12:06
Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu: "Ardahan'da hasat dönemi 10 Ağustos'a kadar sürecek. Yaklaşık yüzde 80'lik bal verimi bekleniyor"
Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı
Ardahan’da coğrafi işaretli bal hasadı başladı
Temmuz ayında ihracat rekoru!
Temmuz ayında ihracat rekoru!
Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak
Erzincan ekonomisine 3 milyar 600 milyon TL katkı sağlayacak
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu!
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu!
İsrail’in Lübnan ve İran suikastları piyasalara nasıl yansıdı?
İsrail'in Lübnan ve İran suikastları piyasalara nasıl yansıdı?
Amasya’da soğan tarlada 6 TL
Amasya’da soğan tarlada 6 TL
İç Anadolu’nun alışveriş merkezi!
İç Anadolu’nun alışveriş merkezi!
Kripto piyasasında hareketlilik var mı?
Kripto piyasasında hareketlilik var mı?
Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman?
Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman?
Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?
Döviz, borsa ve altında beklenti ne yönde?
Sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi
Sendikalı memurlara toplu sözleşme ikramiyesi
Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı?
Borsa nasıl bir haftayı geride bıraktı?
Daha Fazla Video Göster