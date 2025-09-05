05 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Altını tutabilene aşk olsun! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor
Altını tutabilene aşk olsun! Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor

Altını tutabilene aşk olsun! Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.09.2025 21:05
Altın son haftalarda rekorlara doymuyor. Soluksuz yükselişleri konuşuluyor. Geçen haftalarda gram altın 4.300 lira civarındayken, şimdi 5 bin liraya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Tam altın ise artık 31 bin lirayı geçti. Bu noktada herkesin aklındaki soru aynı: Altına ne oldu? Altındaki son rakamlar ve detaylar A Haber’de.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Altını tutabilene aşk olsun! Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor
Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor
Gram altın 5 bin TL'ye koşuyor
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
Piyasaların gözü 11 Eylül’de! Faiz kararı ne olacak?
KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız
“KKTC üretimi ve ekonomisi için tüm imkanlarımızla yanındayız”
Çift emekli maaşı fırsatı
Çift emekli maaşı fırsatı
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Altındaki yükseliş devam edecek mi?
Bakan Bolat: İhracatta rekorlar kırıyoruz
Bakan Bolat: “İhracatta rekorlar kırıyoruz"
Antalya’ya 8 ayda 12 milyona yakın turist geldi!
Antalya'ya 8 ayda 12 milyona yakın turist geldi!
Yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 32,95 oldu
Memura ve emekliye farklı zam
Memura ve emekliye "fark"lı zam
İslam Memiş A Haber’de rakam verdi
İslam Memiş A Haber'de rakam verdi
Gramda tarihi rekor! Altın nereye kadar yükselecek?
Gramda tarihi rekor! Altın nereye kadar yükselecek?
Altında yükseliş devam edecek mi?
Altında yükseliş devam edecek mi?
Daha Fazla Video Göster