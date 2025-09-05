Altını tutabilene aşk olsun! Gram altın 5 bin TL’ye koşuyor

Altın son haftalarda rekorlara doymuyor. Soluksuz yükselişleri konuşuluyor. Geçen haftalarda gram altın 4.300 lira civarındayken, şimdi 5 bin liraya doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Tam altın ise artık 31 bin lirayı geçti. Bu noktada herkesin aklındaki soru aynı: Altına ne oldu? Altındaki son rakamlar ve detaylar A Haber’de.

