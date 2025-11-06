06 Kasım 2025, Perşembe

Altında oklar ne yönde? Beklemeli mi almalı mı? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Altında oklar ne yönde? Beklemeli mi almalı mı? Uzman isim A Haber’de yanıtladı

Altında oklar ne yönde? Beklemeli mi almalı mı? Uzman isim A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2025 13:26
Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Küresel piyasalar altın üzerindeki baskıyı artırıyor. Peki, altında seyir ne yönde olacak? Altın Piyasaları Uzmanı Can Cılız, A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cılız, "Altın görmüş olduğu rakamı illa görüp ve geçecek" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN "ENERJİ" YORUMU

