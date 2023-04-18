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Altın piyasalarında son durum ne? Altında yükseliş ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 10:53
Altında tarihi rekorlar gelmeye devam edecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Fareuk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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