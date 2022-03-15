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Altın hesapları nasıl açılacak? Sistem nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 15.03.2022 14:46
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Altınların sisteme nasıl dahil edileceği belirlendi. 3, 6 ay ve 1 yıl vade olacak TL mevduat hesabı açılabilecek. TL mevduata vade sonunda ilave getiri ödenebilecek. Altınların Türk lirası hesabına çevrilmesi durumunda ilave getiri de ödenecek. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
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Altın hesapları nasıl açılacak?
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