15 Mart 2022, Salı
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Altın hesapları nasıl açılacak? Sistem nasıl işleyecek?
Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Altınların sisteme nasıl dahil edileceği belirlendi. 3, 6 ay ve 1 yıl vade olacak TL mevduat hesabı açılabilecek. TL mevduata vade sonunda ilave getiri ödenebilecek. Altınların Türk lirası hesabına çevrilmesi durumunda ilave getiri de ödenecek. Detayları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.