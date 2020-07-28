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Altın fiyatları neden yükseliyor? Altında yükseliş devam edecek mi?

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Giriş: 28.07.2020 11:16
Son dakika haberi... Altının ons fiyatı dün, günü yüzde 2,2 artışla rekor kapanış seviyesi olan 1.942 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel dün yüzde 2,5 değer kazanan gram altın da 428,9 lirayla rekor kapanış yaptı.Peki altında yükseliş devam edecek mi? Altın neden yükseliyor? Ekonomist Barış Ürkün, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altının ons fiyatının Asya piyasalarında 1.981,24 dolarla tarihi zirvesini yenilemesine paralel gördüğü en yüksek seviye rekorunu 437,4 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bu seviyede ons altında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Gram altın, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 424,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 694 lira, Cumhuriyet altını 2.820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 1.918 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatındaki üst üste 7 günlük yükselişin ardından yatırımcıların kar realizasyonuna gittiğini, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin altın fiyatını yukarı yönlü destekleyen ana faktör olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini belirtti.

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