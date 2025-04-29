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Altın fiyatları geriliyor! Düşüş devam edecek mi?
Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri derken Trump'ın art arda çıkışları sonrası altın haftalardır yükselişteydi. Gram altın 4 bin 500 TL sınırına dayanmıştı. Trump'ın gümrük tariflerinde indirime gidebileceğini sinyali tonunu yumuşatması altına bu kez düşüş olarak yansıdı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...