Altın fiyatları geriliyor! Düşüş devam edecek mi?

Ticaret savaşları, gümrük tarifeleri derken Trump'ın art arda çıkışları sonrası altın haftalardır yükselişteydi. Gram altın 4 bin 500 TL sınırına dayanmıştı. Trump'ın gümrük tariflerinde indirime gidebileceğini sinyali tonunu yumuşatması altına bu kez düşüş olarak yansıdı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN