11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

ALKÜ, GES ile ayda 4 milyon liralık elektrik tasarrufu elde etti!

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 16:47
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); Kestel Yerleşkesi'nde kurulan GES Projesi sayesinde mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enerji tüketimlerinin tamamını GES'ten karşıladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "GES Projesi hayata geçmeden önce aylık 3 milyon Lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje sayesinde son 4 ayda hiç fatura ödemezken yaklaşık aylık 950 bin TL ayrıca gelir elde ettik" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu üniversite elektriğe para vermiyor, üzerine para alıyor
Bu üniversite elektriğe para vermiyor, üzerine para alıyor
Altın fiyatları rekora mı gidiyor?
Altın fiyatları rekora mı gidiyor?
En düşük emekli maaşına zam ne olur? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
En düşük emekli maaşına zam ne olur? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
Yeni kök maaş formülü
Yeni kök maaş formülü
Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu
Türkiye Kalkınma Fonu kuruldu
Yeni doğum teşvik paketi geliyor! 3 çocuğa asgari ücret kadar ödeme
Yeni doğum teşvik paketi geliyor! 3 çocuğa asgari ücret kadar ödeme
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! Kaçak elektrikte cezalar artıyor
Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! Kaçak elektrikte cezalar artıyor
Masada hangi rakamlar var?
Masada hangi rakamlar var?
Emekli maaşına zam toplantısı ne zaman?
Emekli maaşına zam toplantısı ne zaman?
Torbalı Ovası kırmızıya büründü
Torbalı Ovası kırmızıya büründü
Daha Fazla Video Göster