ALKÜ, GES ile ayda 4 milyon liralık elektrik tasarrufu elde etti!

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); Kestel Yerleşkesi'nde kurulan GES Projesi sayesinde mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enerji tüketimlerinin tamamını GES'ten karşıladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "GES Projesi hayata geçmeden önce aylık 3 milyon Lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje sayesinde son 4 ayda hiç fatura ödemezken yaklaşık aylık 950 bin TL ayrıca gelir elde ettik" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN