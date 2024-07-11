11 Temmuz 2024, Perşembe
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ALKÜ, GES ile ayda 4 milyon liralık elektrik tasarrufu elde etti!
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); Kestel Yerleşkesi'nde kurulan GES Projesi sayesinde mart, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki enerji tüketimlerinin tamamını GES'ten karşıladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "GES Projesi hayata geçmeden önce aylık 3 milyon Lira elektrik faturası ödüyorduk. Proje sayesinde son 4 ayda hiç fatura ödemezken yaklaşık aylık 950 bin TL ayrıca gelir elde ettik" dedi.